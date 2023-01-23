『★送料無料・美品★ソニー ブラビア 液晶テレビ フルハイビジョン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 53分に出品され04月11日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★送料無料・美品★ソニー ブラビア 液晶テレビ フルハイビジョン



このサイズでフルHDで画質は最高ですよ^_^

ソニー ブラビア 液晶テレビ フルハイビジョンになります



SONY BRAVIA(ブラビア)

32V型

KDL-32EX720

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ



フルHDパネル（1,920×1,080）を搭載し、緻密でなめらかな映像を再現します。また、HDーSDIコンバーターがセットになっているため、HDーSDI出力を有するカメラであればモニタリングを行うことが可能です



画面サイズ

32V型

画面解像度

フルハイビジョン

地上デジタルBSデジタル110度CSデジタル

外付けHDD

2番組表示

HDMI端子数4個

消費電力(約)98W

幅75.5cm高さ51cm奥行き21.6cm

重量10.4kg

色ブラック系



土台を外して送付致します

詳細は画像をご確認よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: ソニー