『Nike Air Force 1 Supreme ブラック JP28.5cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 18時 28分に出品され04月17日 18時 28分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとコラボレーション】

このスニーカーは、NikeとSupremeのコラボレーションによって生まれた特別なモデルです。両ブランドのアイコニックなデザインが融合しています。



【デザインと素材】

全体がブラックのレザーで構成されており、シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。耐久性に優れた素材が使用されています。



【快適な履き心地】

インソールにはNike Airが採用されており、クッション性が高く、長時間の着用でも快適です。



- ブランド: Nike

- コラボレーション: Supreme

- 色: ブラック

- モデル: Air Force 1

- 素材: レザー

- インソール: Nike Air

- 箱: あり



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Force

1

Supreme

ブラック JP28.5cm