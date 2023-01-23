『Wacom Cintiq ペンタブレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 09時 32分に出品され03月29日 09時 32分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な描画体験】

Wacom Cintiqは、プロフェッショナル向けのデジタルアート制作に最適な液晶ペンタブレットです。高精度な描画が可能で、直感的な操作が実現します。



【多様な付属品】

このセットには、2本のペンとペン先が含まれており、すぐに使用を開始できます。これにより、異なるスタイルやテクニックに対応できます。



【未使用の状態】

本商品は未使用で、状態は非常に良好です。新しいデジタルアートの世界に飛び込むチャンスです。



- ブランド: Wacom

- モデル名: Cintiq

- 状態:少し使用しています

- 付属品: ペン2本、ペン先2個



趣味でイラストを描きたくて購入しましたが

中々使用する時間がなく手放す事にしました。

多少の値下げは出来ます。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし