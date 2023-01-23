『銘品晴夫作 ME-103 Cー3 856【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 45分に出品され04月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銘品晴夫の傑作をアップします。

一目で惚れました、セルロイドでこのクォリティー、世界中見渡してもなかなか巡り合えないのではないでしょうか？

今回のフレームもすぐ在庫は完売になるかと思います。

気に入ってたら、ぜひその手に！



男女いけます！



また、ジュリアスタートオプティカル／AR ／好きも気に入るかも？







銘品 晴夫作 メガネフレーム

この商品はメガネ職人伊藤晴夫氏によって手作りされた逸品です。

素材は伊藤晴夫氏が厳選したセルロイドを使用し、切り出しから磨きまでのすべての工程を一人で行います。



伊藤晴夫氏の「こだわり」は素材には、セルロイドを使用し、フロント、テンプルともに生地より一枚一枚手磨きで削りだし生成しセルフレームの艶を出し「バフ磨き」も長年の職人の経験と勘が生かされたフレーム造りが特徴です。

そしてもう一つのこだわり部分は手の所の丁番には７枚丁番を搭載しフレームの変形を防ぎいつも安定した掛け具合を約束されています。



それから,さらに究極のこだわりの部分は手の厚みがコメカミに当たる部分はセル生地を薄く削り耳に当たる部分を厚くして掛けていてコメカミへの圧迫を防いでいて快適な掛け心地を提供しています。









《ポイント》

7枚蝶番使用によりフレーム強度の向上とスムーズな開閉が可能。

《商品説明》

フロント：6ミリ生地使用

テンプル：5ミリ生地使用



フレーム形状フルリム

サイズレンズ幅 44.0 鼻幅 22.0

テンプル長 145.0

天地幅 38.0

素材1セルロイド

玉型ボストン

カラー3ウッドブラウン（ほぼほぼ黒）



【レンズについて】

ダミーレンズのまま発送させて頂きます。

※ダミーレンズはフレームの形状を保つために入れている仮のレンズになりますので度は入っておりません。



ただし、銘品晴夫の場合、フレームに入っています透明レンズには左目に1箇所のみ刻印「銘品晴夫作」が金色で印刷されていますが反射防止コートがかかっていないレンズが搭載されていますので表面のギラツキで刻印が人から見て目立ちにくい状態ですのでませんのでこのまま伊達メガネとしても十分使用できます。





レンズ加工も承ります。

プロフィールを一読してからご購入よろしくお願いします

#銘品晴夫

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#日本製

#セルロイド

#吉田羊 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 新品、未使用