『Think Bee！ ハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 49分に出品され03月29日 12時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用ですが、箱などパッケージはありません。



上部幅 約26cm 高さ 約21.5cm マチ 約9.5cm

内ポケット ファスナー付き1、オープン2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Think

Bee！ ハンドバッグ