『新品未使用 マット・ヘンズリー フォトTシャツ goodenough 7STAR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 18時 03分に出品され03月07日 18時 03分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 goodenoughから90年代にリリースされていた名作フォトTシャツを、デザインを手掛けたセブンスターズが復刻したもの。



デザイン集団SEVENSTARS DESIGN（セブンスターズ デザイン）の10周年を記念して2005年に発売されました。



伝説のスケーター、マット・ヘンズリーのフォトTシャツで、足元の写真というのがクール。

藤原ヒロシ氏も着用していたものです。



サイズ XL



着丈 78cm

身幅 59cm

肩幅 62cm



新品未使用で保管していました。

個人保管してたのでクオリティー等はご了承下さい。



7STARS DESIGNは裏原宿で産声を上げた数多くのストリートブランドのロゴ等をはじめ、CDジャケット、タバコのパッケージ、スケートボードデッキなど数多くのデザインを手掛け、NIKEやSupreme、STUSSY、FTCなどのブランドとのコラボレーションでも知られています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用 マット・ヘンズリー

フォトTシャツ

goodenough

7STAR