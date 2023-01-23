『✨美品✨ ディーゼル メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ 迷彩柄 A4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 11時 18分に出品され05月09日 11時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《商品説明》

目立った傷や汚れなどなく非常にキレイな状態です。☺️



写真を良くご確認ください。

こちら中古でございます。神経質な方はご遠慮ください。



《付属品》 なし



《素材》 ナイロン×レザー



《カラー》 迷彩柄(グリーン、ブラウン系)



《サイズ》

タテ：約 30cm

ヨコ：約 33cm

マチ：約 14cm

ショルダー：約 90cm～140cm

※素人採寸であるため多少の誤差はご了承ください。



《状態ランク》

状態 ランク:AA

Ｓ： 新品、未使用or未使用に近い

AA : 中古品として良い

Ａ： 中古品としてまあまあ良い

Ｂ： 中古品として普通

Ｃ： 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ： 中古品として悪い(難ありを含む)



最終判断は画像にてお願いいたします♡





※基本的に新品購入ではない為、チャームや付属品の欠品につきましては分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。



送料の関係により箱などの付属品は 原則御座いません。



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、 お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の 見落としがある場合が御座います。



また、色味、質感等に若干の違いがある 場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、 宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨美品✨

ディーゼル

メッセンジャーバッグ

ショルダーバッグ

迷彩柄

A4