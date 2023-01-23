『エトロ ボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 15分に出品され03月09日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母が旅行に行く時に2～3度 使いそのままになっていました。本人は足腰が弱ったので、 どなたか使ってくださる方がいらっしゃったらと申しております。

ご質問等ございましたらお気軽に下さいませ。

☆ハンドル部分に飛行機搭乗時に貼ったシールの跡がございます(写真13)



【商品説明】

色 ：ブラウン 茶

柄 ：ペイズリー

サイズ ：縦28×横50cm ×

マチ24㎝

ハンドル36㎝

ショルダーベルト（調節可能・取り外し可能）

素人採寸ですので、誤差はご了承ください。

ポケット：内側ファスナー式1

素材 ：PVC レザー

本革 革

付属品 ：南京錠1・錠１・

ネームタグ1

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カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エトロ

ボストンバッグ