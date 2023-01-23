『【未開封】BANANA FISH ART BOOK＆STAFF BOOK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 48分に出品され03月31日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年にネットで購入したものです。

完全に未開封ですが、あくまで素人保管ですので

気になる方はご遠慮くださいませ。



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2020年7月に放送2周年を迎えたTVアニメ 「BANANA FISH」 の書籍がセットで発売！

これまでの版権線画を収めたART BOOK＆総勢50名近くのスタッフによる豪華描き下ろしイラスト・コメントを収録したスタッフ本となっております。

ART BOOKの表紙イラストは、アニメ本編にてキャラクターデザインを務めた林明美氏が手掛けた新規描き下ろしイラストを使用したデザイン。



■ 商品名 TVアニメ「BANANA FISH」ART&STAFF BOOK

■ サイズ/ページ数 ART BOOK：A4/104ページ+ピンナップ、STAFF BOOK：B5/52ページ

■ 初回特典 オリジナルA4クリアファイル



---- 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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アート・デザイン・音楽 タグ 【未開封】BANANA

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