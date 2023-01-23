『N.HOOLYWOOD MA-1 BLOUSON KHAKI ブルゾン カーキ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 06時 17分に出品され04月24日 06時 17分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入したN.HOOLYWOODのMA-1になります。

着用回数は1,2回程度で、かなり美品の商品となります。

全然着ておらず、断捨離の為に出品します。

今は手に入らない商品になりますので、お探しの方は是非ご検討ください。



サイズ：38



#エムエーワン

#カーキ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ N.HOOLYWOOD

MA-1

BLOUSON

KHAKI

ブルゾン

カーキ