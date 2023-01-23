『美品 Master-Piece マスターピース スリングバッグ ボディバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 20分に出品され03月15日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】美品 Master-Piece マスターピース スリングバッグ ボディバッグ

【サイズ】縦40㎝×横23.5㎝×マチ8㎝

【カラー】ネイビー×ブラウン

【購入場所】伊勢丹メンズ 購入証明書あり。

【その他】2回使用

中古になりますので金具部分に小傷がございます。



※送料の関係でお箱無しでの発送になります。





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※撮影に使用している小物、ハンガーは付属致しません※h1022 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

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