『Supreme Woven Shoulder Bag Black【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 21分に出品され03月22日 15時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年前に買ったけど2回だけ使った。まだ新しいです。



製品の状態ですが、痛みや傷などは無いのですが黒ずみが全体的に有ります。

商品画像でご確認下さい。 上記の件をご了承いただける方のみご検討いただければと思います。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

Woven

Shoulder

Bag

Black