『アブソリュート・デュオ Vol.1〜6 アニメ blu-ray 全巻セット BD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 51分に出品され04月06日 05時 51分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニメ blu-ray ブルーレイ BD の送料込みです。こちらはBDで、DVDではありません。





コレクションからの出品です。

写真の通り未開封の状態でビニールにも破れなどありません。





これから集める方は是非ご検討頂けますと幸甚です。



暗所で箱に入れて保存していたため、パッケージに日焼けなどございません。写真の通りで、綺麗な状態です。



写真は未加工です。私の主観ですが全体的に綺麗な状態で、他に特に気になる痛みはありませんでした。



何か気になる所があればお気軽にコメント下さい。写真差し替えもいたします。

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「アブソリュート・デュオ Vol.1」

松岡禎丞 / 山本希望 / 中山敦史

定価: ￥ 7000



#松岡禎丞 #山本希望 #中山敦史 #CD・DVD

#ブルーレイ

#アブソリュートデュオ

#absolute duo 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>DVD>>>アニメ 商品の状態: 新品、未使用

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