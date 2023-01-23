『おまけ付 Jo Malone ヒノキ&シダーウッド コロンインテンス オマケ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 00時 19分に出品され03月08日 00時 19分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※写真5枚目にお買い物した際にいただいたボディクリームサンプル追加しました（ウッドセージ&シーソルト 未使用 15ml）

10月に公式サイトで購入し、数回使用しました。ちょっとイメージと違っていたため、残念ですが出品します。お好きな方に使っていただけますと幸いです。



定価は公式サイトで32,890円です。



箱とリボンもお送りします。リボンは開封の際にほどきました。



- ブランド: JO MALONE LONDON

- 製品名: ヒノキ & シダーウッド コロン インテンス

- 内容量: 100ml

- 製造国: イギリス



エレガントなシダーウッドのクリーンでアロマティックなノートと、ヒノキのウッディな力強さが美しく調和したオードパルファン。



ほのかにお香を思わせるドライで心地よいアコードが漂い、まるで神聖なヒノキが自生する森に身を置いているかのよう。



今や世界でも注目されている、日本の古くからの習慣「森林浴」にインスパイアされたこの香りは、澄み渡る空気の中で豊かな景色を眺め、風の音に耳を澄ませながら楽しむ森林浴の心地良さを思わせます。



原料のキーとなるヒノキは、香り高く耐久性に優れており、日本では古来より神社や寺院の建材として使用されるなど、その神聖さと貴重さから大切に保護されてきました。日本の文化と生活に深く根付いたこの特別な存在を尊重し、日本の森で自然と落ちたヒノキの枝を拾い集めて抽出した香料を使用しています。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い