『【使用時間少】Intel CPU I7-14700KF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 03分に出品され03月06日 13時 03分に終了予定です。即決価格は26,010円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU
|商品の状態:
|未使用に近い
intel インテル CPU i5 13600KF BX8071513600KF
¥ 14500
AMD Ryzen 7 3700X + TUF GAMING B550-PLUS
¥ 12000
Intel Core i3-12100F CPU + クーラー
¥ 7410
【中古CPU】Intel CPU 12枚 まとめ売り
¥ 15600
CPU:AMD Ryzen 9 3900X
¥ 10200
【新品未使用】AMD Ryzen 5 5600G バルク CPU
¥ 10335
i7-3770 10個セット
¥ 11500
Intel Core i7-10700K CPU 3.80GHz
¥ 11500
動作確認済み Intel Core i7-13700KF おまけ付き
¥ 17116
Intel Core i7-13700KF
¥ 17160
AMD Ryzen 7 5700X CPU 8コア16スレッド
¥ 13000
新品 Ryzen 7 5700X3D AMD 3D V Cache Zen3
¥ 12750
Intel i7 13700k
¥ 21216
検証済み新品☆AMD Ryzen 7 5700X3D Socket AM4
¥ 12500
Intel Core i9-9900K 9th Gen CPU
¥ 14500
AMD Ryzen 7 5700X3D 新品
¥ 14444
core i7 980x & ASUS RAMPAGE III FORMULA
¥ 10500
Intel Core i5-8500が1個、i5-8400が2個セット
¥ 10530
落札価格26010円
341 入札履歴
終了
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