『【使用時間少】Intel CPU I7-14700KF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 03分に出品され03月06日 13時 03分に終了予定です。即決価格は26,010円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 つい先日購入いたしましたが、上位モデル購入により不用になりました。使用時間1.5時間くらいかと思います。



Intelの保証サイトで確認したところ、2029年8月7日まで保証がついておりました。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU 商品の状態: 未使用に近い