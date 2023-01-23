『Garmin edge 530 （本体）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 12分に出品され03月30日 17時 12分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年に購入

目立った傷や汚れはありません。

本体と、センサー以外の付属品の出品です。

バッテリーは、接続するセンサーの数や、設定などにより違うため保証外ですが、私の設定で、スピードセンサー、ケイデンスセンサーを接続して、ナビゲーションを使って、満充電から８時間のライドを行っても60%以上の残量があります。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ガーミン

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ Garmin

edge

530

（本体）