『シーコン SCICON AEROCOMFORT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 45分に出品され03月08日 18時 45分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SCICON AEROCOMFORT

購入したものの使わなかったので出品します

クイックリリースとディレイラーガードをつけます

気になるところは写真に撮りました。



できれば手渡しでお願いします

発送はサイズがでかいため 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シーコン

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ シーコン SCICON

AEROCOMFORT