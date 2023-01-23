『oliwabiu x YB• Shirring top ♡ 新品、未使用 ♡【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 48分に出品され03月28日 05時 48分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ 新品、未使用 ☆

oliwabiu x YOUTHBATHコラボのシャーリングシャツ ♡

実はこれのサイズ私に合わなかったので本当に悲しいでした_:( ᾥ 」∠):_

これめっちゃ可愛いだと思います( ͒ ́ඉ .̫ ඉ ̀ ͒)

素材は涼しくて気持ちいいので、夏や春にぴったりです。でも、とても万能なトップスなので、どの季節にもぴったりだと思います！(ω)✌︎

これはスタイリングが楽しいトップスだと思うし、ほとんど何にでも合わせられる ♡



もう販売されていないので、これは良い買い物だと思います。送料はカバーされるので、自分で負担する必要はありません。この商品を最初に購入したときは 16,211 円でしたが、韓国から発送されるので送料も支払わなければならず、さらに 700 円かかりました。合計で 16,911 円支払いました＞＜



このため、価格は交渉不可であることをご了承くださいʕ•ᴥ•ʔ タグも含め、届いたときと同じ状態です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユースバース

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ oliwabiu

x

YB•

Shirring

top

♡

新品、未使用

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