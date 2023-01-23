『foufou バイカラーワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 08時 03分に出品され03月14日 08時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 foufou バイカラーワンピース



何年か前にfoufou公式サイトにて購入しましたが、

着用する機会があまりないため、出品します。



サイズ01ですが、私の身長が152cmのため、

少し裾上げしております。

152cmでくるぶし上くらいのサイズ感になっております。



お直しの手間がないので、低身長の方におすすめです。



目立った汚れなどはありません。





foufou

バイカラー

ワンピース

the dress 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ foufou

バイカラーワンピース