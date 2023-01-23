『美品 LAST RESORT AB VM001 SUEDE BLACK 29cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 49分に出品され03月31日 00時 49分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売品



ラストリゾート エービー スエード ネイビー

LAST RESORT AB VM001 SUEDE LO

(BLACK)



サイズ:29cm



1番人気のトリプルブラックカラーとなり、現在どこも完売しているタンがブルーの希少モデルとなります。

探されていた方はこの機会にご検討頂ければと思います。



1度短時間のみ着用したものとなります。



【LASTRESORT AB】 POLAR SKATE CO.（ポーラー スケートボード）を手掛ける、PONTUS ALV（ポンタス・アルブ）のシューズプロジェクト、LAST RESORT AB（ラストリゾートエービー）。 このシューズは世界中のスケートボーダーへ向けてスケートボーダーによって作られています。 企業の支援は無く、全て自分達で発信していくスタイルで、Supremeや大手セレクトショップでも取り扱いがある話題性抜群のブランドです。



長谷川昭雄さんがPOPEYE等でよく紹介されており、rachelさん（写真9-10枚目）、中田圭祐さん（写真11枚目）も着用されており注目のスニーカーとなります。



中古品であること自宅保管品となりますので神経質な方はご購入をお控え頂ければと思います。





Last Resort AB

VM001

suede Lo

ラストリゾートエービー

ブラック

BLACK

黒

vm 001

スエード

スウェード

長谷川昭雄

a.h

POPEYE

ポパイ

神田贔屓

kandabiiki

AH

AH.H

rachel

gadid anoniem

rachel kawashima

川島レイチェル

中田圭祐



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ラストリゾートエービー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品

LAST

RESORT

AB

VM001

SUEDE

BLACK

29cm