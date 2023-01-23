『TOFF＆LOADSTONEトフアンドロードストーン ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 23時 29分に出品され03月20日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、1度だけ使用しました。

目立っ傷や汚れはございませんが

自宅保存のため神経質な方は御遠慮ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トフアンドロードストーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TOFF＆LOADSTONEトフアンドロードストーン

ショルダーバッグ