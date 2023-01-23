『プロポーションボディドレッシング ワンピース まとめ売り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 54分に出品され03月08日 22時 54分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロポーションボディドレッシングにて購入しました。



カーディガン

セットアップ(白×花柄、レース)はタグあり、新品未使用品です。



花柄ワンピース

ニットワンピース2着(夏用素材、サーモンピンク、淡いパープル)は一度短時間使用し、洗濯しました。



服の系統が変わったため、出品します。

総額5万はしてますが時期外れなのでお安くして、まとめ売りのみの対応とさせていただきます。

是非ご検討ください。





プロポーションボディドレッシング

レディース

長袖カーディガン

セットアップ

ワンピース

フレアワンピース

タイトワンピース

マーメイドワンピース

花柄

レース

夏ニット

柄...花柄

柄...無地

シルエット...フレア、タイト

季節...春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: プロポーションボディドレッシング

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ プロポーションボディドレッシング ワンピース まとめ売り