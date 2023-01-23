『ビンテージTシャツ ソニックユース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 04分に出品され03月11日 11時 04分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年ほど前に購入した、ソニックユースの名盤、Gooからのシングルカット、DisappearerのアートワークのTシャツです。



表はキムゴードン、裏はサーストンムーアのライブの曲ごとに使用するギターリストだと思います。



ソニックユースのTシャツの中でもインパクトのあるデザインです。



ここ数年は着用せずに自宅保管していました。ビンテージ物ですのでご理解のある方のみ購入下さい。



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージTシャツ ソニックユース