『Nike Air Max 90 GORE-TEXBright Crimson【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 12時 44分に出品され04月07日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂き有難う御座います。



サイズ:28㎝

状態:新品未使用

定価:¥20.130

値下げ不可になります。

宜しくお願い致します。





【耐水性】

GORE-TEX素材を使用しており、雨や湿気から足を守ります。



【快適なクッショニング】

エアマックステクノロジーにより、優れたクッショニングを提供し、長時間の使用でも快適です。



【スタイリッシュなデザイン】

鮮やかなBright Crimsonカラーとシンプルなデザインが特徴で、カジュアルなスタイルに最適です。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Max 90 GORE-TEX

- 色: Bright Crimson

- 素材: GORE-TEX

- タイプ: スニーカー



メインカラー···ホワイト



モデル名···AIR MAX



エアマックス/種類···90 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Max

90

GORE-TEXBright

Crimson