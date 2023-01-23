『kolor BEACON カラービーコン 切り替えスウェット2020【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 45分に出品され03月23日 03時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

kolor beacon

カラービーコン

スウェット・トレーナー・ロンT





⚫︎サイズ

3

着丈：約72cm

肩幅：約52cm

身幅：約60cm

袖丈(肩ライン～袖口)：約68cm





⚫︎カラー

ホワイトベージュ・グレー





⚫︎商品について

先日メルカリにて購入したものを1度着用しました。状態はかなりいいです。ショーツの上に1枚で着用するだけでコーデのアクセントになるおすすめの1着です。





⚫︎最後に

＊付属のボタンや紐、箱などが付いていない場合があります。ご了承下さい。

ご不明点などございましたらお気軽に質問お願い致します。

お値下げも多少でしたらできる場合があるので、コメント頂けると幸いです。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kolor

BEACON

カラービーコン

切り替えスウェット2020