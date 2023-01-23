『vintage Armata Română campus buck pack【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 32分に出品され03月15日 07時 32分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ビンテージ 70s ルーマニア軍 キャンパス地

バックパック オリーブグリーン ミリタリー

ユーロ古着 軍物 緑 リュックサック アウトドア



多少の使用感ありますが、使用に影響ある大きなダメージは無く、まだまだお使い頂けると嬉しいです。



縦42

横38

マチ20

参考にしてください



素材

キャンパス地



【デザイン】

このバックパックはオリーブグリーンのキャンバス素材で、ミリタリースタイルのデザインが特徴です。トップローディングのスタイルで、荷物の出し入れが簡単です。



【快適性】

パッド付きのストラップにより、長時間の使用でも快適に背負うことができます。調整可能なストラップで、体型に合わせたフィット感を実現。



【耐久性】

キャンバス素材とレザーのストラップは、耐久性が高く、日常使いに最適です。金属バックルも頑丈で、長持ちします。



- 色: オリーブグリーン

- 素材: キャンバス

- ストラップの素材: レザー

- バックパックのスタイル: トップローディング

- 特徴: 調整可能なストラップ

- ストラップのデザイン: パッド付き

- バックルのタイプ: 金属バックル



ご覧いただきありがとうございます。



プロフィールもお目通し頂けると幸いです



#ノースフェイス #パタゴニア #コロンビア #アウトドア #NIKE #ナイキ #アディダス #adidas #プーマ #PUMA #スポーツミックス #サッカー #フットサル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ vintage

Armata

Română

campus

buck

pack