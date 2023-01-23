『DUVETICA ダウンジャケット 42 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 07分に出品され03月14日 10時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

DUVETICAは高品質なダウンジャケットで知られ、特にその保温性と軽量性が評価されています。



【デザイン】

シンプルで洗練されたブラックのデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

ファー付きのフードは、寒い季節においても暖かさを保ち、スタイルを引き立てます。ダウン素材は軽量でありながら、高い保温性を提供します。



- ブランド: DUVETICA

- サイズ: 42

- 素材: ダウン

- 色: ブラック

- フード: ファー付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

ダウンジャケット

42

ブラック