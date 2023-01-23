『TATRAS 大人気ダウンベスト 新品黒 保証書付き最終価格サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 04時 12分に出品され05月11日 04時 12分に終了予定です。即決価格は23,970円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質なダウン】

TATRASのダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。

ダウンベスト大人気

【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



【保証書付き】

購入後の安心を提供するために、保証書が付属しています。



- ブランド: TATRAS

- 保証書: あり

- 色: 黒

- デザイン: ダウンベスト

- スタイル: ジッパー式



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

大人気ダウンベスト

新品黒

保証書付き最終価格サイズ2