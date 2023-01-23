『AMBUSH×Nike Air Force 1 Low Phantom【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 13分に出品され03月17日 08時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※コメントなし即購入大丈夫です。





●アイテム

AMBUSH×Nike Air Force 1 Low "Phantom"



●ブランド

Nike ナイキ

AMBUSH アンブッシュ



●サイズ

26cm



●定価

¥22,000円



●コンディション

SNKREDUNKで購入した確実な正規品になるのでご安心ください。

着用は3回のみになり大きな傷.汚れなどもございません。

新品同様のお気持ちで履いて頂けると思います。

ただ中古品にはなるので、神経質な方はご遠慮ください。





購入後の返品は原則受け付けておりませんので、事前にお写真をよくご確認ください。



#NIKE #nike #AMBUSH #ambush #ナイキ #アンブッシュ #エアフォース1 #スニーカー # 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AMBUSH×Nike

Air

Force

1

Low

Phantom