『カーハート トラディショナルコート ブラウン 裏キルティング ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 19分に出品され04月04日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Carhartt Traditional Coatです。



カラーはブラウン、サイズL～XL程度です。



着丈:約75cm、身幅:58約cm、肩幅:約50cm、袖丈:約62cm。



古着特有の使用感、汚れやダメージなどがございます。状態に関しては写真にてご確認下さい。

ヴィンテージにご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。



カラー···ブラウン

トラディショナルジャケット

カバーオール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート

トラディショナルコート

ブラウン

裏キルティング

ジャケット