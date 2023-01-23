『バーバリーリュック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 04分に出品され03月30日 08時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入したバーバリーの2色アクセントのある小型リュック・バックパックです。

購入から10回ほど使用して目立った汚れや傷はありません。



サイズは、縦30cm×横25cm×マチ10cmです。



写真の6〜8枚目にあるナイロン部分が色焼けがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ バーバリーリュック