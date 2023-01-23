『【美品】AQUOS ブルーレイレコーダー 2B-C10BW1【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 23時 30分に出品され03月18日 23時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AQUOS ブルーレイレコーダー

2B-C10BW1



2019年製です。

購入したものの使う機会がなく出品致します。

動作確認済みで、汚れや傷等はなく綺麗な状態です。



※付属品は写真に載っているものが全てです。



同時録画可能番組数...2番組 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ