『ジャンポールゴルチェ トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 19分に出品され03月24日 09時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ジャンポールゴルチェ 新品未使用

ブラックトートバッグ



シンプルな形でメンズ&レディース問わずにお使え頂けます。





横36.5

縦37

幅8.5

持ち手40



梱包は折って発送になります。



レア ビンテージ ヨウジヤマモト コムデギャルソ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャンポールゴルチェ トートバッグ