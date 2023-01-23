『90s/マッシブアタック/コーチジャケット/ヴィンテージ USA製/サイズXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 48分に出品され04月14日 02時 48分に終了予定です。即決価格は30,498円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のマッシブアタックのコーチジャケット になります。

当時もののオフィシャルTシャツでもレアなのにコーチジャケットはさらに希少かと思います。



ヴィンテージにご理解頂ける方のみご入札下さいませ。



素材

表地 ナイロン １００％

裏地 ポリエステル１００％



サイズ XL

着丈 69cm

身幅 67cm

裾幅 脇下から袖先まで53cm





＊ペンキ跳びなどが多少ありますが、当時ものとしては綺麗かと思いますが、あくまでもヴィンテージ 品につきご理解の上のご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s/マッシブアタック/コーチジャケット/ヴィンテージ

USA製/サイズXL