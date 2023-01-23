『AQUOS 2チューナー ブルーレイレコーダ BD-W1100 リモコン付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 01時 50分に出品され03月14日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-W1100です。



ハードディスク1TBありますので、DRモードで90時間ほど録画可能です。



前面パネルを掃除しているときに塗装が剥げてしまいました。

（その他の部分はきれいです）

見た目が落ちるので、外付ＨＤＤ500GBをおまけさせていただきます。

※見た目を気にされる方は購入をお控えください。

※リモコンはおまけになります（保証対象外）



主な仕様

HDD容量1TB

チューナー地/BS/110x2

録画時間目安ハイビジョン：126時間(地デジ)/89時間(BSデジタル)

有線LAN〇

同時録画可能番組数 2 番組

外付けHDD録画○

スカパー!プレミアムサービスLink 〇

ハイビジョン録画〇

長時間録画12 倍録画

2012年製





・動作確認内容

地デジ HDD 2番組同時録画

ブルーレイ再生確認済み

DVD 再生確認済み

内蔵HDDからBDへダビング

内蔵HDDから外付HDDへダビング

CSBSは契約していないため、未確認です。





中古品であることを十分ご理解の上、ご購入ください。

動作確認の上、受取評価をお願いいたします。

細かいことを気にする方、初歩的なことからアドバイスが必要な方はご遠慮下さい。

安心してお取引したいので、購入前にコメントをお願いいたします。

受取評価後の返品の場合、動作に不具合がなければ、返送送料、メルカリ手数料、発送送料をご負担いただきます。

購入前に必ずプロフィールをご一読ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 傷や汚れあり