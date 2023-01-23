『マイケルコース MICHAEL KORS レザー リュック シボ革【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 06時 25分に出品され04月19日 06時 25分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 高級感のあるシボ革素材の

オールレザーのミニリュックです。





全体のサイズ

縦…約26.5cm

横…約25cm

マチ…約10cm



素材：レザー

カラー：黒





シミや汚れ

角すれはありません。



金具部分も綺麗な状態で

未使用に近い美品です。



自宅保管のため

ご理解ある方

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルマイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース MICHAEL

KORS レザー リュック シボ革