『＊プレゼントにぴったり＊ 未使用 Aēsop 香水、ルームフレグランスセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 52分に出品され03月31日 19時 52分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多様な香り】

Aēsopの香水は、ユニセックスであり、様々なシーンに合わせて選べる多彩な香りを提供します。特に、HayylやEidesisは、独自のブレンドが特徴です。



【高品質な成分】

すべての香水は、厳選された高品質な成分を使用しており、長時間持続する香りを実現しています。肌に優しく、安心して使用できます。



【スタイリッシュなデザイン】

Aēsopのボトルは、シンプルで洗練されたデザインが特徴で、インテリアとしても映えるアイテムです。



イメージ画像です。



- ブランド: Aēsop

フレグランス

カースト

ルームスプレー

2本



箱なし



仙台パルコで購入



すり替え防止のため、

返品は受け付けしません。



ご覧いただきありがとうございます。





容器の形状...スプレー



総容量...50〜99ml



総容量...100〜199ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イソップ