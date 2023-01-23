『ちくわのちぃ♡値引は希望額を様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 21分に出品され03月23日 05時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目を通していただきありがとうございます。

こちらの商品なのですが

留め具？ボタン部分が破損しており

完全に閉まりきらない状態ですので

それを踏まえた上でご購入の検討をしていただければと思います。



母の家から出てきたもので

結構前に購入したものらしく

使用回数はほんの数回程度で

一度鑑定士の方の所に持って行った際に

状態はかなり良いと言われています。

それを踏まえた上でご購入の検討をしていただければと思います。

値下げ交渉やその他気になることがあれば

お気軽にご質問ください。



■商品詳細

【ブランド】



Dior





【カラー】



黒 ゴールド





【状態】



留め具が破損していて

完全に閉まりきらない状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ちくわのちぃ♡値引は希望額を様専用