『COMME des GARCONS パッチワーク バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 10時 58分に出品され05月15日 10時 58分に終了予定です。即決価格は24,500円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソン バッグ



未使用品 保存袋付き



名古屋ラシック コムデギャルソン店舗で購入

税込７万円弱で購入後、一度も使ってません

2023購入



ハンドル、四隅角スレありません



小さすぎず、大きすぎず見た目のバランスが良いサイズです。直後に同じようなサイズ感の別のバックを購入してしまい、使わずに保管していました。



縦22 横26 マチ10



トリココムデギャルソン











ガール



カラー···ホワイト



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COMME

des

GARCONS

パッチワーク バッグ