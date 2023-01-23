『ピーチさま専用⭐︎Panasonic ヘアドライヤー EH-NA0J-W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 15時 16分に出品され04月04日 15時 16分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能ドライヤー】

PanasonicのEH-NA0J-Wは、ホット時に125℃の温風を提供し、髪を素早く乾かします。ターボモードでは1.3m³/minの風量を実現し、効率的な乾燥が可能です。



【コンパクト設計】

本体寸法は高さ22.8cm、幅21.4cm、奥行19.2cmで、収納にも便利なサイズです。約575gの軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。



【多機能性】

交流式の電源方式で、1200Wの消費電力を持ち、様々な髪質に対応したモードを搭載しています。



- ブランド: Panasonic

- モデル番号: EH-NA0J-W

- 電源方式: 交流式

- 温風温度: ホット時:125℃ (ドライ時:室温30℃の時)

- 風量: 1.3m³/min (ターボ時)

- 電源コード長さ: 約1.7m

- 本体寸法: 高さ22.8×幅21.4×奥行19.2cm

- 重量: 約575g (セットノズル含まず)

- 消費電力: 1200W

- 生産国: タイ



ご覧いただきありがとうございます。



人気シリーズ···ナノケア EH-NA0G



ジョーシンで10/18に購入しましたが使用しないため出品します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック