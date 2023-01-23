『VASIC ヴァジック ボンド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 46分に出品され03月27日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

VASIC ヴァジック

ボンド ミニ 2way レザー 巾着型 ハンドバッグ

ショルダーバッグ レディース



○状態

若干の使用感はありますが、まだまだご使用いただけます◎



○カラー

水色系

※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。



○素材

レザー



□購入前にプロフ一読願います。



□即購入OKです。相談中でも、即購入して頂ける方を優先します。



（申し訳ありませんが、値下げ交渉はご遠慮ください。値下げに関してのコメントは削除させて頂きますm(_ _)m）



□写真のとおり、特に目立った汚れや傷はありませんがワンシーズン着用したことと、見落としが怖いのでやや傷や汚れありにさせていただいてます。



□あくまで中古品になります。検品はしましたが見落とし等があるかもしれません。そちらをご理解、ご了承いただける方のみのご購入をお願いします。

□配送の都合上、折り畳んで小さくして配送する可能性があります。ご了承ください。

□自宅保管のため、気になる方や完璧を求める方は購入を御遠慮下さい。購入後のクレーム・返品はお受けできません。



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VASIC

ヴァジック

ボンド