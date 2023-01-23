『美品 ポロラルフローレン レザージャケット ブラック L 90s ヴィンテージ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 10時 12分に出品され03月28日 10時 12分に終了予定です。即決価格は31,188円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのラムレザージャケット。



雑誌GQにてリアム ギャラガーが着用していました。



サイズ L



着丈 64

身幅 58

肩幅 48





カラー ブラック

ポニー刺繍もブラック。





ラルフローレンのレザージャケットはUS規格の物が多いですが、US企画の物は身幅が非常に大きいため、日本規格のLサイズはとても希少です。日本人向けのゴールデンサイズだと思います。



カラーもポニーに刺繍がブラックの物は希少で、よく出品されている物は、ボディがブラックよりのブラウンが多いです。

こちらは刺繍、ボディ共に完全なブラックで、探してる方が多いと思います。



目立つ汚れ、キズなどなく、ダメージの出やすい

ジップ部分や、袖口も画像の通りキレイです。



かなりおすすめです。



相場よりお安く出品しておりますので、お値下げは致しません。

送料も無料です。早い者勝ちでお願い致します。



しっかりと取引のできる方のみ、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ポロラルフローレン

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