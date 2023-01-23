『Mizuno アクロスピード0 acrospeed0【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 46分に出品され04月08日 08時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 売れなければ出品停止し自己使用致しますのでお早めのご購入をお勧め致します。



ミズノ指定店BDSSでしか購入出来ない限定ラケットACRO SPEED 0です。

です。4UG6です。フレックスはミディアム、ヘッドヘビーです。オープン価格です。生産国は日本です。アクロスピード1や3はネット等で購入可能ですが0は限定品のため購入困難と思われます。フリマサイトでもほぼ出品されているのを見かけません。



エナジーフレームで素早い弾きを持ちながら、ヘッドヘビーバランスからのパワーも纏った０（ゼロ）。

今までに感じたことのない、簡単なバドミントンを目指した、BDSS限定のオリジナルモデル。

詳しくはミズノ BDSSで検索してみて下さい。



使用は1回、10分ほどです。



傷、ヒビなどは目視する限り見られません。

元グリなし、専用カバーお付けします。



ガットはヨネックス、エクスボルト68を24ポンド で仕上げています。



ヨネックス、バボラ、ウィルソン、ゴーセン、リーニンのラケット購入をお考えの方にも是非！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし