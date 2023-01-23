『GUCCI チェリー GGスプリーム 財布【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 11時 18分に出品され05月06日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ

チェリー付き GGスプリーム

財布



状態：

ややキズや汚れありで、チェリーに散りばめられたストーンがところどころ外れております。



サイズ：

縦 8.0cm

横 10.7cm



動作：

ファスナー 開閉スムーズ

スナップ 若干甘い感じがします。



あくまでも中古品であることをご理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ GUCCI

チェリー

GGスプリーム

財布