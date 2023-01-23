『こた様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 01時 02分に出品され04月16日 01時 02分に終了予定です。即決価格は23,868円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 断捨離のため出品です。

希少の別注品がこの価格！！

襟と袖が写真のように少し汚れや擦れがありますがその他はきれいな状態です。



【高い保温性】

このCanada Gooseのダウンジャケットは、厳しい寒さに対応するために設計されており、優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、ファッション性も兼ね備えています。



【機能性】

ファー付きのフードは、寒風からの保護を強化し、快適な着用感を実現します。前面ボタン式で着脱も簡単です。



- ブランド: Canada Goose

- サイズ: M

- 色: 黒に近いネイビー

- フード: ファー付き

- 素材: ダウン

- ボタン: 前面ボタン式



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ こた様専用