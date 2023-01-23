『希少✨JORDAN× パリサンジェルマン PSG ストライクパンツ PARIS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 32分に出品され03月10日 18時 32分に終了予定です。即決価格は7,097円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォロー割あり♡即購入OK♡送料無料

期間限定お値下げ♡早い物勝ち♡



ジョーダン パリサンジェルマン PSG

ストライク パンツ NIKE

JORDAN × Paris Saint-Germain

DF STRK PANT KP HM

21/22



即完売した人気アイテム、ジョーダンパリデザイン2021-22モデルです。



両サイドのアクセントライン、

左フロントにジャンプマンロゴ刺繍、

右フロントにパリサンジェルマンロゴ、

右裾PARIS× ジャンプマンのコラボロゴプリントなどとてもオシャレなアイテムです。



❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。



中古品



全体的に目立ったダメージはなくまだまだ素敵に使用して頂けるかと存じます。



●色：ネイビー



●サイズ：L

ウエスト: 約30cm

(ゴム&ドローコードにて調整可)

総丈: 約103cm

股上丈: 約31cm

股下丈: 約70cm

ワタリ: 幅約32cm

裾幅: 約15cm

※平置き実寸



●素材：ポリエステル100%



●仕様

・ウエストにはゴム入り、調節用のヒモ付き。

・両サイドファスナーポケット付き。

・裾はファスナー付きでシューズなどを着用した

ままでの着脱が容易です。

・ジョーダン ジャンプマンロゴを配置。

・プレーを妨げない、スリムですっきりとした

フィット感。

・速乾性に優れた素材が練習中もクールな着用感

をキープ。



❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。



ナイキ メンズ ジョーダン パンツ 人気

フライト プリント ロングパンツ スポーツ

サッカー PARIS ジョーダンショー 即完

トレーニングパンツ ジャージ レア

激レア トラックパンツ カッコいい



✳️プロフィールをご確認ください。



ATOM中古品



#ATOM中古品



B027 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パリサンジェルマン