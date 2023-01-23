『ツーウェイキャプテンチェア レッド 3セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 11時 30分に出品され03月22日 11時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コールマン(Coleman) チェア ツーウェイキャプテンチェア レッド 2000031282ｘ3セットとなります。



デイキャンプで撮影で晴天時に1度使用しました。



お値下げご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レッド

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