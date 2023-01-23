『ASUS ROG Phone 7 Ultimate 512GB SIM フリー￼【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 48分に出品され03月31日 02時 48分に終了予定です。即決価格は56,160円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品￼ASUS ROG Phone 7 Ultimate ￼国内版となります。サイフケータイ使用できます。￼

写真には全てとなります。

￼1年間ぐらい使用しました。

動作問題￼なし￼、バッテリーは良いです。

写真には全てとなります。￼￼



ASUS ROG Phone 7 Ultimate は、ゲーミングに特化した高性能スマートフォンです。6.78インチの大画面と6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間のゲームプレイをサポートします。



【優れたカメラ機能】

3つのカメラを搭載しており、様々なシーンでの撮影が可能です。高画質な写真や動画を簡単に撮影できます。



【豊富な付属品】

充電器、ケーブル、ケース、取扱説明書が付属しており、すぐに使用を開始できます。



- ブランド: ASUS ROG

- モデル名: ROG Phone 7 Ultimate

- 色: ホワイト

- カメラ数: 3

- ストレージ: 512GB

- 付属品: 充電器、ケーブル、ケース、取扱説明書

- 画面サイズ: 6.78インチ

- バッテリー容量: 6000mAh



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···ASUS



機種名···ROG Phone 7 Ultimate



機種名···ROG Phone 7 Ultimate



カラー···ストームホワイト



容量···512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし