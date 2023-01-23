『ガルーシャ スティングレイ エイ革 メンズ バックパック リュック ビジネス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 18分に出品され04月16日 22時 18分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品詳細

状 態：新品未使用です。



●エイ革の特徴



エイ革は、古来よりその美しさから「泳ぐ宝石」と呼ばれて高級な皮革素材として珍重されています。

「リン酸カルシウム」から成る小さい粒状の楯鱗に被われています。

非常に硬くて光沢感があり、まるで、ガラスビーズを一面に敷き詰めたような細かい突起が特徴的な革です。



ポリッシュ加工（鏡面加工）した表面は

光沢たっぷりでまるで宝石のように美しく

他の革とは違った魅力があります。



●素材：外側：エイ革



内側、ショルダーベルト：エイ革、ナイロン



●カラー：ブラック



●サイズ：約30x11x38cm



商品写真は撮影環境によって色味の違いが出てきてしまう場合がございます。



●革本来のキズやシワがある場合がございます、天然エイ革として本物の証である事にご納得頂けない方はご購入をお控えください、※エイ革のため一点ずつ模様は違います。そのため、お届け商品の模様は画像と多少違う場合があります、ご理解の上でご購入いただければ幸いです。返品、交換は承っておりません。新品、未使用でありますが1度人の手に渡ったものであるということをご理解頂いたうえで、ご購入お願い致します。



●こちらの商品は他サイトでも販売を行っておりますので、時間差にて売り切れの際はご容赦ください。





BAHARI バハリ ゴダン ムータ ベルルッティ、

ココマイスター、土屋鞄、栃木レザー、好きな方にも是非 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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