『バーバリー BURBERRY ウィングチップ ローファー タッセル 25.5cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 08分に出品され04月10日 12時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY LONDON

ウィングチップタッセルローファー

日本製



サイズ：25.5cm EEE



ほぼ未使用に近い商品です。

ソールの汚れもほとんどなく、履き皺もうっすらと確認できるかどうか程度です。

ただし、中古品ではありますので写真にて状態を判断いただき購入をお願いいたします。



ばね式ですが画像に映っているシューキーパーが付属します。

箱はありませんが、別の靴の箱に入れてお送りします。







サイズ...25.5cm

カラー...ブラック

素材...本革

ローファー種類...タッセルローファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ バーバリー BURBERRY

ウィングチップ

ローファー

タッセル

25.5cm